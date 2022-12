Atlas del Eclipse: la pintura de una Nueva York en un instante único

“La presidencia de Trump solo quería gestionar la crisis de manera de provocar el menor daño electoral posible. Al contrario de otros gobernantes que son capaces de ocultar su ignorancia, Trump no lo hizo en absoluto. Pero ni el gobernador del estado, ni el alcalde -que eran demócratas- hicieron algo diferente. Nos sentíamos desamparados”, afirma Laddaga, quien vivió su propio drama releyendo a un autor clásico de terror. Las citas de Edgar Allan Poe son como una aguja que enhebra la estructura del libro a través del trasvasamiento con el contexto fantasmal de la Nueva York que describe Laddaga. “Releí uno de los textos menos conocidos de Poe, “El enterrado prematuro” (o el enterrado vivo) que se adecuaba a cómo yo vivía la situación. Concluí que la mayoría de la obra de Poe sucede en ese espacio entre la muerte y la vida. Éramos todos ignorantes: yo me contagié por eso. La ciudad estaba desbordada en los hospitales, en los cementerios y en los caminos que hacíamos, donde veíamos camiones frigoríficos. Había una sensación de anarquía. Tampoco era posible detectar una instancia que fuera capaz de ordenar la situación, no se sabía cuál era el rumbo”.