“Dimos un pasito más; ahora viene una difícil también”, anticipó Messi

Pese a que los pronósticos la daban como clara favorita la Selección tuvo que trabajar el partido, quizás más de lo que había pensado, pero el equipo de Lionel Scaloni no lo pudo rematar y por eso terminó con un susto. Si no se sufre parece que no vale. “La verdad que fue un partido difícil, tuvimos poco tiempo de descanso, hoy fue un partido muy físico, pero estamos feliz por la victoria y por un pasito más. Clasificamos que era lo importante”, agregó.