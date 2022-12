“La huesuda” invita a pensar y a hablar sobre la muerte

“Esta obra no se trata de reírse de la muerte: se busca hablar de la muerte, ya que casi nunca hablamos sea por temor o porque nunca la tenemos la tenemos en cuenta. No tenemos conciencia de su significado. Vivimos en un planeta donde convivimos con otros seres vivientes, como árboles, ríos, animales, pájaros. No nos afecta causar su muerte, porque no tenemos conciencia de que ese ser vivo muere igual que morimos nosotros”, afirma el actor, que llevará su espectáculo esta noche, a las 22, a Galpón 20.99 (25 de Mayo 2.099).