Cómo afrontar el estrés laboral de fin de año

Llega diciembre y a todos nos parece que no sólo se acaba el año, sino también uno que otro ciclo. Eso implica, por un lado, balances para establecer si es que se han cumplido o no las metas proyectadas al arrancar el año. Pero también impone una fuerte carga de estrés porque, en muchos casos, se intenta hacer todo lo que no se pudo ejecutar en los 11 restantes meses. Las presiones no sólo son laborales, sino también familiares. En algunos casos, implica un multitasking para atender, por ejemplo, las obligaciones del trabajo con los exámenes de los hijos, mientras se planifican las vacaciones.