"La relación entre padre e hijo es tan vieja como el teatro"

- Esta es la historia de dos personajes, o más bien, la historia de una relación, entre un padre y un hijo, nada menos. Es tan vieja como el teatro mismo. Los personajes no poseen nombres propios, pueden ser cualquiera, y la dramaturgia de Loza posee la especial característica de no presentar personajes de comportamientos fijos y predeterminados sino un relato construido entre los vestigios de la contradicción y siempre revelándose ante la fórmula prescripta. Personajes curtidos por el tiempo que el espectador agradece siempre. En los diálogos se recurrirá al pasado en común y a la historia personal, con especial atención a las obsesiones sexuales que recorren la obra. Si las vivencias del hijo parecen estar limitadas a fantasías y a un episodio traumático, en el padre están regadas a lo largo de su existencia con naturalidad y las recuerda con un dejo de nostalgia, con deseo. El hijo no padece, en apariencia, la tentación, pero detrás de la asepsia no hay tranquilidad. Le urge negar, le urge huir. Hay insomnio, no hay reposo. No hay resolución, hay un conflicto vivo que lo atormenta. Las marcas que no se ven, se exhiben en las palabras y en la conducta, y el silencio, cuando se instala, delata el inconformismo. Lo vivo impacienta; hasta la existencia de una planta como símbolo, aún en su silencio, perturba.