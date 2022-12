Tucumán: La Justicia autorizó la realización de una gestación por sustitución

“Este procedimiento lleva implícita la disociación entre gestación y maternidad. La primera no enerva la segunda. De lograrse el embarazo en B. [NdeR.: no se consignarán los datos de las partes para preservar su intimidad], ella compartirá su cuerpo por nueve meses con el embrión que pertenece a C. y D., cuyos datos genéticos y voluntad procreacional estarán transferidos. Definitivamente, el hecho de parir no signará la maternidad”, manifiesta la jueza.