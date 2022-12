Anuncian que se construirá una nueva trocha en la ruta 38, entre Famaillá y Monteros

Luego, supervisaron las obras en la penitenciaria que se construye en esa localidad. Está previsto que, en una primera etapa, puedan alojarse al menos 1.200 reclusos y que los trabajos estén terminados para fines del próximo año. “Hay que aprender a escuchar a la gente y allí no hay duda que surgen ideas nuevas. Hoy en Benjamín Paz estamos haciendo inversiones importantes como un servicio penitenciario nuevo, donde están trabajando más de 250 personas, y la escuela secundaria nueva”, remarcó Katopodis. “Cuando hablábamos de construir cárceles con las familias de la localidad había preocupación y muchos nos decían, con mucho respeto, que porque no mejor construir escuelas y por eso, no solo construimos el penal sino también la escuela Secundaria”, completó Jaldo.