LA GACETA en Qatar: “Dejemos de lado el teórico favoritismo, acá no hay que confiarse de nadie”, dijo Scaloni

¿La formación será la misma del miércoles? “Los que me conocen saben que no soy de seguir siempre con los mismos, soy más de sensaciones y de elegir en función de lo que se pretende para cada partido -apuntó el DT-. Pero es cierto que contra Polonia la sensación fue muy buena. Lo fundamental es que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Nosotros pensamos partido a partido, sabemos que no es necesario jugar siempre con el mismo equipo”. De esta fundamentación se desprende lo de “la sensación fue muy buena”. En resumen, salvo el tema de Di María, es muy difícil que haya cambios.