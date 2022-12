El oficialismo blindó datos sobre la compra de vacunas en la pandemia

La funcionaria puntualizó que de los 120 millones de dosis que arribaron al país, 118 millones ya fueran distribuidas y más de 110 millones aplicadas. Y finalmente indicó que el país no abonó por fármacos que no arribaron. “Todas las Sputnik V y Cansino que todavía no llegaron no están pagas y los contratos de Sinopharm, AstraZeneca y Covax están cumpliéndose en un 100% cancelado el pago; y las de Pfizer y Moderna tienen otra modalidad en la que se paga un adelanto y luego, por embarque, se va pagando. Hasta que no llegan no se paga. La situación de que la Argentina pagó por vacunas Sputnik que no llegaron es mentira”, concluyó.