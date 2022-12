¿Cómo impactó el fallo favorable a Juan Manzur en la interna de Juntos por el Cambio?

"Definir un cronograma de internas legales"

"Qué podemos decir del fallo de la Corte provincial que no hayan dicho los vocales que votaron en disidencia. No hay derecho lesionado, no hay controversia, no hay caso judicial. Manzur, cual Guido Kaczka, puso a la corte en un rol de 8 Escalones para preguntarle algo que se le ocurrió a él, de su propio interés político y, lo peor es que tres vocales lo convalidaron", planteó el secretario de Hacienda de San Miguel de Tucumán, Claudio Viña.