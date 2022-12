En las buenas y en las malas Messi tiene aguante: “volvimos a ser lo que fuimos”

No la vamos a caretear en absoluto. Estamos felices del triunfo de la Selección, del 2-0 y de haber pasado a los octavos de final como primeros del grupo C, y mirando a Australia como rival de turno ahorita nomás, este sábado. Estamos re contentos por eso, pero no lo estamos cuando se hace eterna la espera en la zona mixta. Es así, toda una eternidad.