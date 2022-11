¿Cuáles fueron las cábalas a las que recurrieron los tucumanos?

La fuerza de la ropa

Para otros, además del lugar, hay más cábalas que deben cumplirse, y entre ellas, el repetir la ropa parece ser una de las más utilizadas. Lourdes le confió a LA GACETA que en el entretiempo del partido ante México se sacó la camiseta de la Selección, para ver si Argentina hacía un gol. “Lo hizo, y no me la puse más. Este partido lo vi sin la camiseta, y me vestí con la misma bikini azul”, apuntó. Lourdes, que había mostrado su preocupación en la previa del partido ante Polonia, porque no pudo repetir ni lugar ni compañía con respecto al encuentro anterior. También contó que el sábado pasado se olvidó de ponerse su medalla de la buena energía, una que utiliza siempre que juega Atlético, el club de sus amores. Al ganar Argentina, la medallita se suma a la lista de objetos que no utilizó ayer, junto con la camiseta.