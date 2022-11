LA GACETA en Qatar: listos para jugar otra finalísima y en la peor cancha del Mundial

Se viene uno de esos días al límite, vividos con toda la adrenalina que se descarga sobre la argentinidad en las jornadas mundialistas. La Polonia de Robert Lewandowski es el obstáculo que separa a la Selección de la “verdadera” Copa, esa que se inicia en los partidos mata mata y en la que no deben faltar los equipos grandes. A la Argentina, con Messi a la cabeza, al cabo de un camino mucho más complicado de lo previsto, no le queda otra que sacar lo mejor. Es ahora, no hay más vueltas.