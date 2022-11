LA GACETA en Qatar. “La fase de grupos es traicionera; primero pasemos, después veremos quién nos toca”, afirma Scaloni

La segunda tiene que ver con las lágrimas que derramaba Pablo Aimar. “No me di cuenta de que estaba ahogado y emocionado -reveló-. Estos son los recuerdos lindos que quedan". Y al cierre habló de identidad: “no quiero parecer un filósofo, pero el fútbol es esto; hacer un gol y que no te lo hagan. Cuando le íbamos ganando a México defendimos con uñas y dientes y es lo que cuenta. Identidad es estar fuertes, no dar una pelota por perdida. El primer tiempo no había sido bueno, pero vimos que el equipo estaba”.