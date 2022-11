Cartas de lectores: lluvias y la obligación estatal

He leído el editorial “Las lluvias hacen lo suyo ; falta la respuesta del Estado” (24/11). En el NOA, Tucumán posee una de las cuencas hídricas más importantes: parte de ella se desarrolla en las montañas y la otra corre por la llanura. Hubo, hay y habrá lluvias anormales, salvo que cambie su ubicación en el globo terráqueo. Por ello, asombra la carencia de un plan y un programa para una eficaz y eficiente administración de la misma, sobre todo teniendo en cuenta, las numerosas ciudades, poblaciones y comunidades asentadas en su superficie. Un plan para controlar una cuenta con estas características, debe contemplar acciones para controlar la tala indiscriminada, la erosión en las márgenes de los ríos y cursos de agua, los asentamientos habitacionales en zonas inundables y los avance de los negocios agrícolas inmobiliarios, en el piedemonte. Debe indicar las obras de ingeniería hidráulica necesarias (Defensas, encausamientos, forestación, control de torrentes, etc.), las tareas de limpieza y mantenimiento de los cauces de canales, acequias, etc. No debe faltar la educación en temas preventivos y de emergencia a las personas expuestas a los riesgos de inundación. El manejo sistemático y racional de una cuenta hídrica, es complejo y tiene características multidisciplinarias y debe ser una cuestión de estado. La prevención de las inundaciones en Tucumán es incipiente o nula. Si no se actúa, con lluvias extraordinarias o no, seguiremos teniendo situaciones dolorosas y lamentables, debido a las inundaciones endémicas. Los ciudadanos que viven en esas zonas deberían comprometerse más y exigirles a los gobernantes a que hagan lo que constitucionalmente tienen que hacer.