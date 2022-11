Cartas de lectores: entre la cárcel y el hospital

Cuadra sucia y deprimente. Me estoy refiriendo a la calle Catamarca, entre México y Delfín Gallo. Sobre una acera, el Hospital Avellaneda, sobre la otra el inmenso y triste paredón de la cárcel. Una larga cuadra donde el desorden es absoluto, autos, motos, carros, taxis estacionados en doble fila (seguramente no por mala intención, sino porque habitualmente llegan pacientes de urgencia y deben estacionar como pueden). Pregunto: ¿No habrá forma de achicar un poco la vereda de la cárcel para que la calle sea un poco más amplia y la circulación automotor sea más fluida? ¿No habría forma de cortar los altos pastizales de esa vereda, teniendo en cuenta que enfrente hay un hospital? ¿No se podría, al reducir esa ancha acera, colocar en esa extensa cuadra, una serie de bancos para que muchas familias que concurren a ese nosocomio a cuidar a sus enfermos, pudieran salir a la calle a descansar un poco, sentados como corresponde y teniendo un mejor panorama frente a la angustiosa situación de verse encerrados entre un hospital y una cárcel? Pasan los años y todo sigue igual, cuadra deprimente. ¿Cuánto podrían costar esos trabajos? Creo que no mucho y seguramente realizando esas tareas de mantenimiento el lugar se transformaría en un espacio más higiénico y agradable.