"En todos los barrios de la capital se vive con miedo a los delincuentes", planteó Canelada

De la reunión participaron, entre otras personas, los encargados del área de Seguridad de Yerba Buena y Concepción, Mauricio Argiró y Luis Valdiviezo; el especialista en Seguridad, Federico Pelli; el ex jefe de la Policía y ex secretario de Seguridad de Tafí Viejo Víctor Sánchez; el ex jefe de Seguridad del Aeropuerto Manuel Izquierdo; el ex comisario general Carlos Vega; y el referente de los trabajadores de Seguridad Privada Juan Ariel Guerrero.