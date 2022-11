Malestar de los usuarios por el aumento del boleto de colectivo interurbano

“Es muy difícil viajar a San Miguel de Tucumán. En mi caso, no doy abasto. Vengo todas las semanas al centro, pero con este aumento me pongo a pensar si reduzco la frecuencia o no viajo. Ya no podemos más”, dijo un joven, quien se traslada desde Tafí Viejo hasta la capital tres días a la semana. “No podemos sustentar el boleto”, afirmó.