La mano y la imagen polaca, dos aliadas

El 2-0 no reflejó en absoluto lo que pasó en el estadio Ciudad de la Educación; porque Arabia repitió la receta del debut en la Copa: intensidad, roce físico, velocidad, mucha marca y salidas rápidas. Pero no estuvo fino en la definición (incluso falló un penal cuando el partido estaba 1-0) y lo pagó carísimo porque Piotr Zielinski y Robert Lewandowski no fallaron cuando tuvieron su oportunidad.