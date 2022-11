Mundial 2022, desde Qatar: el tierno saludo de un ex Atlético Tucumán y campeón del mundo a los hinchas “decanos”

Claro, los años 1975 y 1976 fueron para Villa y Atlético la primavera de un amor sumamente correspondido. “Dios” era apodado Villa y no hace falta decir más sobre lo que opinaban los hinchas del 10 “Decano”. “Agradezco todo lo que el fútbol me dio, especialmente a los tucumanos que están en mi corazón definitivamente. Y no lo digo para quedar bien, los que me conocen lo saben. Pasé años maravillosos”, declaró Villa en su momento.