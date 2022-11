Gran Hermano: Juliana y Maxi protagonizaron una nueva discusión y hubo insultos

El cordobés se enojó y le hizo un polémico comentario que a Juliana no le gustó para nada. "Soy tu novia, respetame", le reclamó. Él no dio el brazo a torcer y persistió en su enojo. Discutieron un rato en el pasillo y finalmente se dieron un tenso abrazo. "Fijate que querés hacer vos, no me pinta estar así con personas así", le repondió él. "Me dejaste super mal parada", insistió ella.