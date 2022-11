Fundación del Tucumán: un impulso para que las buenas ideas tengan recursos

• Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyME) y a los emprendedores. La Fundación del Tucumán continuará brindando herramientas para el desarrollo de las capacidades en los ámbitos laborales. “Creemos que es fundamental estar en crecimiento constante, fomentar la capacitación y sacar las mejores habilidades de las personas”, enuncia la organización. Budeguer sostiene que, aprovechando aquel fenómeno de la globalización, la fundación puede contribuir con la búsqueda o formación de fondos de inversiones para pequeñas empresas con alto impacto social. “Recuerdo que un profesor solía decir que en el mundo sobran recursos, pero faltan buenas ideas. Tal vez muchas de ellas estén germinándose en Tucumán y no puedan desarrollarse porque no cuentan con aquellos recursos. Ese es un campo que puede ser explorado para encontrar soluciones”, señala Budeguer. Raiden, por su parte, recuerda que la fundación ha promovido la creación de una empresa social radicada en Tafí Viejo, en la que participa una decena de personas que ha dejado de depender de una asistencia social para convertirse en empresarios. “Este cambio ha significado la recuperación de la autoestima para una población que se sentía vulnerable porque estaba fuera del mercado laboral y hoy tienen clientes, facturas y es una empresa sustentable porque todos sus integrantes trabajan para mantenerla en pie”, indica Raiden. Apelando a una máxima de Responsabilidad Social Empresaria, el titular saliente de la fundación señala que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Por esa razón, la sinergía y la transmisión del know-how (conocimientos prácticos y habilidades) por parte de los socios de la fundación hacia los emprendedores y pequeños empresarios es fundamental para cumplir aquella meta fundacional.