Cartas de lectores: La deuda externa

LA GACETA todos los días ampliamente nos informa la grave y delicada situación económica de nuestro país con millones de familias en sus peores momentos de pobreza y sin esperanzas de mejoras en un incierto futuro porque seguimos asumiendo deudas internacionales pidiendo dineros prestados a otros países a sabiendas de que así, peleando y haciéndonos trampas entre nosotros arrastramos e involucrarnos al pueblo honesto y trabajador, malgastando los pocos dineros que nos quedan los políticos que nos prometen obras públicas y aseguran vamos a “estar y vivir mejor”. Me voy a referir a un solo tema económico que desde hace 49 años ningún presidente solucionó. Se trata de la multimillonaria suma en dólares que la República de Cuba le debe al pueblo argentino. El 04/08/73 el entonces presidente Héctor Cámpora le otorgó a Fidel Castro, Presidente de Cuba, un préstamo con el dinero de pueblo argentino por 1.278 millones de dólares a pagar en 6 años y con el 6% por interés anual. Al ser considerado “amigo” de todos los gobiernos argentinos que le sucedieron, no devolvió ni un peso y hoy la deuda ascendería a 4.805 millones de dólares sin tener en cuenta los intereses punitorios y por moratoria que corresponde aplicar al ser el compromiso 6 años de plazo y al 6% de interés anual. No se ha publicado en todos esos últimos años que el gobierno argentino haya intentado cobrar la deuda que aplicando todos los punitorios legales y exactos; esos 1.278 millones de dólares impagos hoy ascenderían a unos 12.000 millones de dólares. Se nos fue la mano y cerramos los ojos por tratarse de un deudor amigo del gobierno. Todo lo contrario, Brasil, México, Rusia y España que también le prestaron dólares, ya los cobraron. Cuba sigue olvidándose de su obligación con el pueblo argentino; recientemente hizo negocios con China, India, Canadá, Noruega para la exploración y explotación por 16 años de su plataforma marítima en áreas petroleras. Necesitamos recuperar esos dineros.