Ocho encapuchados asaltaron a una familia en Yerba Buena

Los ladrones exigieron que les dieran todo el dinero que tuvieran. Las víctimas no se resistieron y señalaron donde tenían una caja fuerte y entregaron la llave para que no la destruyeran. De allí los agresores sacaron, según la denuncia, cerca de $ 500.000, U$S 2.500, joyas y una chequera. Luego escaparon del lugar llevándose también celulares, varios electrodomésticos y una cartera que contenía $ 20.000 y tarjetas bancarias. Según se pudo establecer con las cámaras de seguridad de la casa y de los vecinos, algunos de los delincuentes actuaron cubiertos por pasamontañas y otros a cara descubierta. Se movilizaron en por lo menos tres vehículos: un Peugeot 307 gris, un Volks Wagen Gol Power rojo y un Volkswagen Voyage.