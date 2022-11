Adiós a Pablo Milanés, el trovador que unió en su canto el amor y la política

Milanés partió de una poesía llana, cercana al público y sin profundas pretensiones metafóricas, para expresarse. Jugó a decir las cosas con claridad, como cuando le escribió a su esposa de entonces, Yolanda Benet, el tema que lleva su nombre y que dice “Esto no puede ser no más que una canción,/ quisiera fuera una declaración de amor/ romántica sin reparar en formas tales/ que ponga freno a lo que siento ahora a raudales./ Te amo./ Te amo./ Eternamente te amo”; o cuando luego aclaró que “Yo no te pido que me bajes/ una estrella azul,/ sólo te pido que mi espacio/ llenes con tu luz./ Yo no te pido que me firmes/ diez papeles grises para amar,/ sólo te pido que tu quieras/ las palomas que suelo mirar” (en “Yo no te pido”); o cuando admitió “Amar es un laberinto que nunca había conocido/ desde que yo di contigo quiero romper ese mito./ Quiero salir de tu mano venciendo todos los ritos,/ quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito” (“Ámame como soy”).