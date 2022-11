Sergio Massa acusó a Martín Guzmán de haber ocultado información del acuerdo con el FMI

El funcionario nacional indicó que "el ex ministro nunca planteó, hasta el momento del anuncio, que había un programa que se dividía en un programa de stand by y EFF”. “No hubo flujo de información, no hubo ida y vuelta que permitía analizar o colaborar el mejor acuerdo posible para la Argentina. Hubo un manejo a discreción que generó que el ministro terminara plateando de un día para el otro cómo iba a ser el acuerdo", expresó.