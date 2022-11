Vitar cuestionó a Murga: “Un cínico pragmatismo”

“Este electoralismo vacío de propuestas y carente de principios y de ética política, se ha tornado nauseabundo. Alguien dirá que no solo Murga y su espacio político piensa eso y que también en el peronismo hay quienes no tienen empacho en sentarse a hacer acuerdos con los apologistas de la dictadura que asesinó a miles de jóvenes argentinos”, señaló el ex parlamentario, y finalizó: “quizás tengan razón, pero eso no exculpa a Murga y en cambio expone a quienes carecen de escrúpulos éticos y políticos”.