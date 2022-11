El año de Los Pumas merecía un final mejor

La única posibilidad de remontar era teniendo la pelota y utilizándola con criterio y precisión, con las manos y los pies, pero al partido discreto de Gonzalo Bertranou se le sumó una actuación muy errática de Santiago Carreras. Que el cordobés es un crack como fullback o wing nadie lo puede discutir, pero a esta altura ya nadie puede explicar por qué se lo sigue forzando como apertura, puesto que no le es natural y que no ocupa en Gloucester. Está bien que Nicolás Sánchez haya jugado poco en el último tiempo a causa de las lesiones, pero también está Tomás Albornoz, un 10 de raza que ha tenido mucho menos minutos de los que merece. Eso sin contar que a Domingo Miotti nunca lo volvieron a llamar. Si con 14 era difícil, las amarillas sucesivas a Matías Alemanno y Tomás Lavanini en el segundo tiempo dejaron a Los Pumas con tres hombres menos, una desigualdad demasiado grande en este nivel. Así y todo, lograron marcar un try firmado por Emiliano Boffelli pero posibilitado por el tucumano Matías Orlando. Igual, el partido ya era un desmadre.