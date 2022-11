Esbozo para una teoría del llanto

Mientras crecemos al abrigo del seno materno, ya se dijo, no somos sino poco más que parásitos inofensivos. No más que un latido menor amortiguado por el mar tropical del líquido amniótico que nos baña. Huéspedes empapados, menudos, ciegos, inermes, frágiles, dependemos de una anfitriona que, donándonos su cuerpo, no deja, ni por un instante, de ofrecernos el cáliz de su sangre. Pasarán nueve lunas para que este gozo gratuito llegue a su fin. Gratuito para nosotros, no para quien nos hospeda. El costo de la estadía lo asumirá en su totalidad la madre. Pero es un costo amoroso que no deja de ser una acrecencia de valor redencional para quien lo prodiga.