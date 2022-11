Desnudar al “influencer”: la filosofía creativa que prendió en Barcelona

La denominación poco seria que registraron se basa en un hecho real: el grafiti que Sandua encontró en 2005 mientras callejeaba por la ciudad catalana. “Con esta pintada empezó todo. Leí ‘Putos Modernos’ y dije ‘¡hostias, aquí hay que hacer algo!’. Así arranqué con la organización de fiestas y la impresión de camisetas. Luego me encontré con Joan y él me aseguró que el nombre tenía potencial. Yo pensaba cómo iba a hacer trabajos para instituciones oficiales como la Filmoteca y la Generalitat, pero sucedió”, resume el diseñador. El despegue llegó con las 50 copias serigrafiadas del “Puto Calendario”: la gente no paraba de compartirlo en internet, y de ordenarlo por 300 y 400 unidades.