El oboe quiere mostrar como solista la belleza de su sonido

Concierto Homenaje

Por otro lado, también a las 22 en el Círculo de la Prensa (Mendoza 240) hoy cantará el Estudio Coral Tucumán (ETC), que conduce Sergio Barrionuevo. “Es un concierto homenaje a cantantes que perdimos a causa del covid -explica el director-. El coro de niños hará repertorio de Disney, entre otros, ‘El orfeón de voces’, ‘Signore delle cime’, ‘Doña Ubenza’ y ‘Ride the Charriot’ (spiritual). Y el ETC hará ‘Kyrie’ y ‘Gloria’, de Misa Tango. ‘Abendlied’, ‘Northern Lights’, ‘Arroz con leche’ y ‘Elijah rock’”.