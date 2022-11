La demanda de frutas cayó un 10% en 10 años

-Criterios: La mayoría de los consumidores no posee un criterio de selección. No saben si lo que compran es rico. Estos desconocen cuál es la mejor fruta, no saben elegirla. Se sienten frente a “una lotería”, sabiendo recién al consumirlas si compraron algo rico. Si compran en fruterías, consultan al verdulero. “Él es la persona clave en el momento de elegir una fruta. ¿Son comunes las frases ‘cual me recomendás?’ Dame la más dulce. Dame la de la semana pasada, que era muy rica”, aclaró Betina Ernst, autora del informe.