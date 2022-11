El Gobierno dio de baja los planes sociales de los beneficiarios que presentaron irregularidades

La funcionaria aclaró que los beneficiarios del plan están habilitados a tener un vehículo de más de diez años de antigüedad, una moto o un solo inmueble, y sostuvo que el informe que se había filtrado no cruzaba base de datos, era meramente estadístico, y no nominal, es decir, no se trataba de una lista de nombres de supuestos infractores, a diferencia de los 2.243 casos irregulares que detectó el Ministerio.