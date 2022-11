El corazón de San Javier volvió a latir

Con la inauguración, la construcción restaurada fue bendecida. Afuera podemos ver que sí han habido cambios; la zona que antes ocupaba la piscina (agregada en la década de los 70’ y luego rellenada) fue convertida en estacionamiento. Además, hay un drugstore, un hostal de montaña y un edificio-salón privado. Y allí, al aire libre, continua el acto. “El pasado no pertenece al olvido; no es letargo ni ruina. Cuando fue bueno, siempre renace para traernos la dicha de aquellos tiempos”, reza un video que muestra los avances y la restauración de la estructura. “El sentimiento que hoy tenemos -dice Vanni momentos después- solamente es orgullo como tucumanos, y también orgullo de que este lugar no haya sido demolido y hoy vuelva a brillar”.