Macri, sobre la interna del PRO: "No es lo mismo que gane Bullrich o Larreta"

“Me siento comprometido con la gente que me fue a despedir aquel 7 de diciembre”, indicó, en referencia a la movilización que hubo en Plaza de Mayo aquel día de 2019, horas antes del recambio presidencial. “Y siento que lo estoy haciendo desde el lugar donde hoy estoy convencido, clarificando ideas. Si Argentina no va a un profundo cambio no tiene futuro”, añadió.