L-Gante sacó una canción para alentar a la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022

La canción de Paulo Londra para el Mundial de Qatar 2022

Paulo Londra estrenó una canción oficial para el Mundial de Qatar 2022. Se trató de una versión del clásico de la banda inglesa Tears for Fears “Everybody wants to rule the world”, de 1980, convertido en remix, que será uno de los temas oficiales del torneo, bajo el título “The World is Yours to Take”.