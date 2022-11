Cartas de lectores II: Canal Caínzo

Le quiero preguntar al intendente de Yerba Buena y a quienes corresponda si consideran más importante para la comunidad el parque Prebisch que entubar el canal Caínzo. Actualmente, hay aproximadamente 800 familias que viven en los barrios Alto Verde I, II, y III, y para acceder a sus viviendas tienen que hacer un penoso desvío por un camino de ripio destruido, lleno de pozos e inseguro por donde se lo mire. Luego de salir de ese desvío, sigue un angosto camino que bordea el canal Caínzo, con un pavimento, si se le puede llamar así, también lleno de pozos que día a día se deteriora cada vez más, totalmente cóncavo, lo cual hace que se empoce el agua cuando llueve, y es realmente un insulto a la ingeniería vial, pues le puedo asegurar que ese pavimento no tiene más de 4 cm de espesor ni una base bien consolidada para evitar hundimientos. O sea, fue hecho, pensando bien, para “salir del paso”. Además de todos los residentes en los barrios Alto Verde, continuamente circulan camiones con materiales de construcción para abastecer las obras en curso, y aproximadamente 600 obreros que trabajan en esas obras y llegan en su mayoría en ciclomotores, y justamente son ellos los que más arriesgan su vida circulando por ese acceso para llegar o retirarse de su trabajo. Y no sabemos qué pasará cuando lleguen las tormentas de verano y el agua circule con fuerza por el canal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la Municipalidad de Yerba Buena autorizó los loteos y las ventas de los terrenos si no estaban asegurados los accesos y toda la infraestructura necesaria en buenas condiciones? Y para colmo, comentan que ya están vendiendo el Alto Verde IV. Hay que exigirles a los dueños de los loteos que suspendan inmediatamente las ventas de los terrenos hasta que tengan un acceso seguro y en condiciones. La responsabilidad penal si algo grave sucede, caerá sobre ellos y el Municipio. Y a los políticos y funcionarios de turno, recordarles que primero se debe resolver lo más necesario, lo más urgente y lo más importante. Luego, lo demás.