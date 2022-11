Santiago Cafiero busca financiamiento de Arabia Saudita

La Cancillería detalló que “en las charlas hubo avances para que financien obras específicas, pero todavía no tenemos una confirmación de que ampliarán la programación vigente”. Un detalle no menor es que el Fondo Saudí para el Desarrollo posee un capital de U$S 8.300 millones y préstamos acumulados por U$S 16.200 millones.