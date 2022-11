Susana Giménez llegó a Tucumán para participar del festival "Lules Canta a la Patria"

“Las bodas de oro de un encuentro del pueblo luleño con el resto del país no merece tamaño atropello, los tucumanos no deberíamos ‘pagar con la nuestra’ los emolumentos millonarios que debe representar la contratación de una artista que no es digna de pisar ese escenario. (...) En ese norte que ella tanto desprecia (en referencia a cuando en 2020 afirmó ‘si hay pobreza, hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero’), pero al que hoy, viene a presentarse por dinero”, agrega la agrupación.