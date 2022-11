Liga Argentina de Voley: Frontini se eleva por un sueño

“Es una convivencia bastante rara, pero linda. En la cancha y como dirigente, me siento acompañado y bancado”, reconoció Frontini. El jugador de 34 años está ligado a Monteros Voley desde mucho antes del ascenso conseguido en 2017. Pasó por numerosas situaciones de juego. Al ser un equipo que siempre fue de menor a mayor, en la balanza pesan más los momentos complicados que los buenos. Pero la temporada comenzó de una manera inédita y es por eso también que Frontini, aunque se sienta agotado, seguirá apostando por Monteros Voley. Los dirigidos por Leonardo Patti están segundos luego del primer Tour de competencia. La racha triunfal de tres partidos en el comienzo de una Liga no se había producido. La balanza se va inclinando hacia otro lado, entonces. “No me sorprendió el debut, comenzamos un poco lento. Lo que sí me causó sorpresa fue la madurez del equipo para revertir esa situación”, hizo referencia al comienzo del primer partido ante Paracao de Entre Ríos.