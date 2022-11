Cartas de lectores II: D’Elía y los hermanos carreras

Escribo esta carta porque me parece importante no dejar pasar lo que dijo Luis D’Elía sobre los hermanos Carreras cuando se refirió a que el ex presidente Mauricio Macri debería ser fusilado en Plaza de Mayo, sosteniendo que el Gral. José de San Martín fue el que los fusiló. No puedo permitir dejar pasar una degradación tan grande de un sindicalista contra el prócer más grande que tuvo esta Nación y toda América del Sur. Los tres hermanos implicados eran Juan José, Luis y José Miguel. Los primeros dos trataron en 1817 una conspiración para doblegar y tomar prisioneros al Gral. San Martín y al brigadier Bernardo de O'Higgins y tomar el poder en Chile. Sus intentos fueron en vano, mientras San Martín y O’Higgins seguían en Cancha Rayada estos fueron juzgados en Mendoza y acusados de lesa patria y ejecutados por orden del gobernador Toribio Luzuriaga. Su hermano José Miguel Carrera juró vengarse de sus muertes luego de que se declarara la Independencia de Chile cuando vencieron a los realistas en Maipú. Estando en Montevideo trató por todos los medios de hostigar al General acusándolo de querer establecer una monarquía. En 1821 armó un ejército con indígenas para volver a Chile y en su camino fue destruyendo todo a su paso hasta que los gobernadores de Córdoba y San Luis lo enfrentaron pero fueron derrotados; luego quiso hacer alianza con el gobernador de Entre Ríos, Ramírez, para que lo acompañe a Chile, pero este fue derrotado por José Albino Gutiérrez. Enjuiciado, fue condenado de muerte por sus atrocidades el 4 de septiembre de 1821 por Tomás Godoy Cruz. Esta es la historia real de quienes fueron los hermanos Carreras, que al comienzo fueron considerados patriotas por Chile y luego terminaron sublevándose contra todas las luchas por la Independencia. Me pregunto si el Sr. D’Elía alguna vez estudió historia argentina; recuerdo cuando este Sr. le pegaba a la gente que se manifestaba pacíficamente en la calle. Nadie como José de San Martín pregonó tanto la libertad de esta Nación y de este continente; se fue exiliado para no volver jamás antes que levantar la espada contra un ciudadano argentino.