El conmovedor gesto de Kate Winslet con una niña con parálisis cerebral

Kate Winslet y su compromiso social

Su misión solidaria comenzó hace muchos años luego de realizar un documental islandés (A mother´s courage: talking back to autism, también conocido como The Sunshine Boy) sobre la historia de un niño con autismo. Conmovida por este relato, Winslet no lo dudó y decidió implicarse más con esta causa desarrollando, en primer lugar, un libro benéfico (que reunió a un centenar de personalidades del mundo de las artes y el cine que hacen su autorretrato) y luego, creando su propia fundación; cuyo nombre evoca el título del poema “The Golden Hat”, escrito por Keli Thorsteinsson; el niño que aparece en el documental.