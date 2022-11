La Naranja afina detalles antes de viajar a Paraguay

De todas maneras, el entrenador destaca el compromiso que muestran los jugadores a esta altura del año, con todo el desgaste físico que arrastran luego de los torneos de clubes. “Nos sigue sorprendiendo. No faltaron nunca. Los chicos que jugaban el Torneo del Interior no podían entrenarse con nosotros para no sobrecargarse, pero venían a ver las prácticas de todos modos. Yo viví otra época en las que había un Campeonato Argentino y no necesitabas más motivación que esa. Ellos no tienen eso y sin embargo no hace falta motivarlos para que vengan”, resaltó.