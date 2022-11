Para Lewandoski es difícil ser delantero de Polonia

El fútbol ofrece una multiplicidad de esquemas. Unos más ofensivos, otros menos. Teniendo en cuenta que el objetivo principal del juego que es anotar goles, los planteos deben ajustarse al poder de ataque y no tanto a ser fuertes en defensa. En ese punto Robert Lewandoski, la estrella de Polonia, selección que será rival de Argentina el 30 de noviembre en el cierre del Grupo C, reconoció una suerte de falencia en su equipo. El polaco descolló en las delanteras del Borrusia Dortmud y del Bayern Munich, ambos de Alemania y, lentamente, lo está haciendo en la de Barcelona. ¿Sus esquemas eran los adecuados para que él se sintiera cómodo y pudiera lucirse? Efectivamente. “Somos conscientes que nuestra selección no juega tan ofensivamente y no creamos tantas ocasiones de gol, por lo que es más difícil para un delantero. Tampoco se trata de refugiarse en defensa”, analizó Lewandoski en un reportaje con la revista Kicker.