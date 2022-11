13 de noviembre: Día Nacional de lucha contra el Grooming

• Hablar con tu hijo/a, acompañalo/a en este proceso sin culparlo/a ni cuestionarlo/a.

• No borres ningún contenido de la computadora o teléfono celular.

• No denunciar al perfil acosador en la red social o plataforma web.

• No amenaces, increpes o mantengas una conversación con el abusador.

• Denuncialo llamando al 134