Cartas de lectores V: semáforos

Días pasados fui testigo de un accidente -afortunadamente sin más consecuencias que materiales- en la esquina de Av. Ejército del Norte y México. El accidente se produjo porque el semáforo -viniendo por México hacia el oeste- tiene sus dos lámparas rojas quemadas. Por razones laborales me tengo que trasladar en forma permanentemente por las calles de la ciudad, y veo con mucha preocupación el estado de abandono de los semáforos en general. Lámparas quemadas, semáforos que están intermitentes durante semanas, luces que no se ven por la poca intensidad (imagino que tendrán una vida útil y estarán agotadas), etc. Y digo que esto es muy preocupante porque con el tráfico casi colapsado que tiene actualmente nuestra ciudad, en el buen funcionamiento de los semáforos no solo se juega una mejor calidad de vida en el ordenamiento del mismo, sino que sobre todo se juegan nuestras propias vidas, proclives en cada esquina a sufrir un accidente como aquel de cual fui testigo. Espero que la Municipalidad tome cartas en el asunto.