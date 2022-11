Medina Ruiz: no al plan de lucha

“No es una medida de fuerza que esté declarada, como un abrazo simbólico. No nos parece que este sea el momento de hacer paros ante la situación social que atraviesa la sociedad y, fundamentalmente, porque el Gobierno siempre estuvo abierto al diálogo con la intención de que no se resienta la atención al paciente”, remarcó Medina Ruiz. Acotó que a ese abrazo simbólico pueden realizarlo fuera del horario de trabajo. “No se puede comprometer al personal para que participe a una medida que no es validada ni por el Gobierno, ni por el Siprosa ni por el Ministerio”, fundamentó.