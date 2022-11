Gabriela Sabatini elogió la energía que se siente en Tucumán

A 26 años de haber colgado la raqueta, “Gaby” se siente en un lugar adecuado con respecto al deporte. La campeona del Us Open 1990, en los últimos meses, no estuvo solamente en el vestuario de las chicas de la Selección que jugaron en Tucumán; también acompañó al equipo de Copa Davis en Bolonia, en septiembre pasado. “Fue un placer. Tengo una relación muy cercana, me encanta compartir con ellos, que sepan que estoy para lo que necesiten”, se puso a disposición Sabatini.