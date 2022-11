Fabián Gianola irá a juicio oral por la causa de abuso sexual

Aguirre narró que con el correr del tiempo el actor avanzaba más sobre ella. "Me tocaba las piernas, me decía 'hoy trajiste piernas' por mi ropa. No duramos ni siquiera un mes trabajando juntos. La segunda vez me dio un beso en la boca y ahí se molestaron mis compañeros. Y la última vez me tocó mis partes íntimas", relató.