La Justicia dictó la falta de mérito para Gianola en dos de las tres denuncias por abuso sexual

La Justicia penal dispuso la falta de mérito en dos de las tres denuncias por abuso sexual presentadas contra Fabián Gianola, por lo que el actor todavía tiene abierto un proceso en curso, según el sitio Todo Noticias.

El artista había sido acusado por tres ex compañeras de trabajo: Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez.

Según la información, Gianola fue beneficiado con la decisión judicial en los dos primeros expedientes.

“Llegado el momento de resolver la situación procesal de Fabián Javier Gianola, considero que –en consonancia con la escasez probatoria reunida en autos hasta el momento- deviene atinente disponer la falta de mérito para sobreseer o procesar al nombrado, conforme lo prescribe el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación”, explicó la jueza de instrucción.

Aunque se había abstenido de declarar el pasado viernes, Gianola había presentado un documento de 26 páginas en el que negó haber cometido alguno de los hechos de los que fue acusado. Indignado, sostuvo que Meneses y Aguirre lo acusan para obtener fama.

“En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”, expuso el actor en esa ocasión.

Gianola trató de inescrupulosas a las dos mujeres. “Luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral”, sostuvo.

Además, afirmó que Meneses “puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica”.

“Ha escalado en distintas formas de violencia de sus vínculos, agrediendo, amenazando, gritando, insultando, y denunciando mendazmente, lo que le ha originado muchos procesos penales en su contra y en el fuero de la familia, imponiéndole en muchas oportunidades medidas cautelares restrictivas, similares a la que ahora se me impone a su respecto, pero en aquel caso en relación a muchos de sus familiares y de terceras personas”, aseguró.

El tercer caso

Esta semana, la actriz Griselda Sánchez presentó una nueva denuncia por abuso sexual contra Fabián Gianola.

"Luego de mi salida de la casa de Gran Hermano, necesitando una nueva oportunidad laboral, surge un llamado de trabajo del programa Bien Tarde conducido por Fabián Gianola", explicó en su denuncia Sánchez, por ese entonces de 22 años y acababa de llegar a Buenos Aires desde su Mendoza natal.

La artista aseguró que las situaciones "incómodas" con Gianola en el ámbito laboral "surgieron pronto, la mano que por aparente casualidad te tocaba una nalga o un pecho al pasar".

Para evitar el acoso, Sánchez decidió llegar al programa ya maquillada y peinada para evitar cruzarse con Gianola en el camerino y comenzó a "correr la cara" cuando el actor intentaba besarla.

"Se reía de mi con otros hombres del equipo a mis espaldas cuando yo pasaba, gestos simplemente denigrantes hacia mi persona", asentó en su denuncia.

También acusó al cómico de "marcarla" como "la tontita que no se dejaba coger porque no me daba ni para eso".

El expediente fue girado a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), por delegación de la jueza Ángeles Maiorano.